Первый электромобиль Ferrari ушёл с молотка за рекордную сумму

Первый полностью электрический автомобиль Ferrari Luce в специальном исполнении продали на благотворительном аукционе Sotheby's в Калифорнии за $40 млн. Об этом сообщает Sotheby's.

По данным Bloomberg, это рекордная сумма для нового автомобиля, когда-либо проданного на торгах. Прежнее достижение составляло $26 млн — столько в прошлом году заплатили за кастомизированный Ferrari Daytona SP3.

Проданный экземпляр под названием Chassis 0 стал первым автомобилем программы Ferrari Luce и существует в единственном экземпляре. Его создали в рамках индивидуальной программы Ferrari Tailor Made совместно со студией LoveFrom, основанной бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом.

Четырёхдверный автомобиль получил силовую установку мощностью более 1000 лошадиных сил. Модель стала для Ferrari шагом в сторону от традиционных машин с двигателями внутреннего сгорания.

Кузов окрашен в разработанный специально для Luce полуматовый оттенок Madreperla. Перламутровый пигмент меняет визуальный оттенок от зелёного до фиолетового в зависимости от освещения. В салоне использована швейцарская кожа Le Mans цвета Perla, а отдельные элементы впервые выполнены в оттенке Grigio Corvara.

Для машины также создали эксклюзивные колёсные диски, тормозные суппорты и логотип Ferrari на оптически белом фоне.

Все средства от продажи направят в The Ferrari Foundation на образовательные проекты. Автомобиль вернут в Маранелло, а передача покупателю запланирована на первый квартал 2027 года.

Ранее дебютный электромобиль Ferrari Luce высмеяли в сети из-за внешнего вида и цены. Пользователи сравнили машину с бюджетными Nissan, Toyota и Chrysler, а стоимость новинки в $640 тысяч сочли чрезмерной.