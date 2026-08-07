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7 августа, 12:04

Рядом с Ferrari и Aston Martin: В элитном британском автосалоне продают редкую «Ниву» за 22 тысячи фунтов

В британском салоне редкую Lada Niva 2021 года продают за £22 000

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

В престижном автосалоне Bramley Motor Cars в британском Гилфорде продаётся Lada Niva 2021 года. В салоне, где соседствуют Ferrari 12Cilindri за £400 000 и Aston Martin DB6 1970 года за £380 000, увидеть российский внедорожник было неожиданно. Тем не мене его цена составляет почти £22 000 (около 2,4 млн рублей), пишет Daily Mail.

Высокая стоимость объясняется редкостью. Это один из последних автомобилей, импортированных в Великобританию до введения санкций против России. По данным DVLA, в стране зарегистрировано всего 36 таких машин. Пробег экземпляра — всего 362 мили, он оснащён 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 82 л.с., который соответствует стандарту Евро-5, что позволяет въезжать в зону ULEZ в Лондоне.

Niva не отличается скоростью — разгон до 100 км/ч за 17 секунд, максимальная скорость 142 км/ч. Однако её главная ценность — внедорожные качества. Ведущий Top Gear Джеймс Мэй в 2008 году назвал её «резвой, как козёл», и «абсолютно функциональной». В салоне есть подогрев сидений, электрические стёкла и кондиционер.

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Ранее АвтоВАЗ запустил серийное производство обновлённой версии внедорожника Lada Niva Legend. Новая версия модели оснащена модернизированным двигателем, усовершенствованными узлами ходовой части, переработанными деталями кузова и обновлённой электроникой. В компании сообщили, что ключевые параметры машины — от экономичности и поведения на дороге до приёмистости и защищённости при авариях — были улучшены.

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Александра Мышляева
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