«Нива» обошла китайцев: россияне поставили рекорд по покупке полного привода

Lada Niva Travel стала самым продаваемым новым автомобилем с полным приводом в России по итогам первой половины 2026 года. За шесть месяцев было реализовано 21,4 тысячи таких внедорожников, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Второе место заняла классическая Lada Niva Legend с результатом 16,1 тысячи машин. Самой востребованной иностранной моделью оказался Haval Jolion: 14,4 тысячи полноприводных кроссоверов обеспечили ему третью строчку.

Geely Monjaro, возглавлявший аналогичный рейтинг по итогам 2025 года, опустился на четвёртое место. В январе — июне россияне приобрели 13,8 тысячи таких автомобилей. Следом расположился Tenet T7 с результатом 13,6 тысячи машин.

В десятку лидеров также вошли Voyah Free, Haval F7, Toyota RAV4, Toyota Highlander и Tenet T8. Их продажи составили от 5,3 до 6,2 тысячи экземпляров.

Одновременно доля полного привода на российском авторынке достигла исторического максимума. За полгода было продано 260,4 тысячи машин с системой 4×4 — 42,8% от всех реализованных новых легковых автомобилей. В 2025 году показатель составлял 39,5%.

По подсчётам «Автостата», продажи полноприводных автомобилей за год выросли на 34%, тогда как переднеприводных — только на 3%. Доля последних впервые за долгое время опустилась ниже 60%.

Ранее Life.ru рассказывал, что китайский электромобильный бренд Avatr установил рекорд недельных продаж в России, практически обнулив складские запасы дилеров. За семь дней на учёт поставили 155 машин, а всего за месяц владельцами стали 442 человека — больше, чем за первые 26 недель года.