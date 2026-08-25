Теду Лассо предложили возглавить реальный женский футбольный клуб. Есть нюанс — он литовский
Звезду «Теда Лассо» Судейкиса пригласили тренировать женский «Жальгирис» в Литве
Обложка © Кадр из сериала «Тед Лассо» (С 2020 года по настоящее время), режиссёры Деклан Лауни, М.Дж. Делани, Эрика Дантон и др., сценарий Бретта Голдстина, Саши Гаррон, Кили Хэзелл, ...
Американский актёр Джейсон Судейкис может на время сменить съёмочную площадку на настоящий футбольный стадион. Исполнителя роли Теда Лассо пригласили возглавить женскую команду вильнюсского «Жальгириса».
Клуб записал для актёра специальное видеообращение и передал предложение его представителям. Судейкиса ждут в столице Литвы осенью.
По замыслу организаторов, звезде доверят команду на неделю и предоставят свободу в выборе тактики. Он сможет руководить тренировками, определять состав и принимать решения во время официального матча чемпионата страны.
Идея перекликается с сюжетом четвёртого сезона «Теда Лассо», в котором герой Судейкиса начинает работать с женской командой «Ричмонда». В Вильнюсе решили перенести эту историю с экрана на настоящее поле.
В «Жальгирисе» надеются, что актёра заинтересует не только необычный формат. По отцовской линии Судейкис имеет литовские корни. Пока неизвестно, что сам артист думает об этом заманчивом предложении.
Ранее Life.ru рассказывал о другом актёре из «Теда Лассо», который уже перешёл из кино в настоящий футбол. Исполнитель роли Дани Рохаса Кристо Фернандес в мае подписал контракт с американским клубом «Эль-Пасо Локомотив», выступающим во второй по силе лиге США. Перед этим 35-летний артист, игравший в юности за мексиканский «Текос», прошёл двухмесячный просмотр.
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