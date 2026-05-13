Звезда сериала «Тед Лассо» подписал контракт с «Локомотивом»

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

13 мая, 13:44

Звезда «Теда Лассо» Фернандес подписал контракт с клубом «Эль-Пасо Локомотив»

Обложка © ТАСС / Zuma

Звезда сериала «Тед Лассо» Кристо Фернандес в 35 лет стал профессиональным футболистом. Об этом сообщает пресс-служба американского футбольного клуба из Техаса «Эль-Пасо Локомотив» (El Paso Locomotive FC), который выступает в USL Championship. Это вторая по силе футбольная лига США.

Звезда сериала «Тед Лассо» Кристо Фернандес стал футболистом. Фото © El Paso Locomotive FC

Как и его персонаж в сериале Дани Рохас, Фернандес играет на позиции нападающего. Перед подписанием соглашения он прошёл двухмесячный просмотр.

В юности актёр занимался футболом в системе мексиканского клуба «Текос», однако был вынужден оставить спорт из-за травм. Спустя два десятилетия Фернандес всё же вернулся на поле и осуществил давнюю мечту.

Футболиста «Галатасарая» атаковали в центре Стамбула из-за девушки

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, кого он считает лучшими в этом виде спорта. При этом среди россиян он выделил полузащитника «Монако» Александра Головина, отметив его высокий футбольный интеллект.

Владимир Озеров
