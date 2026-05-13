Звезда сериала «Тед Лассо» подписал контракт с «Локомотивом»

Звезда сериала «Тед Лассо» Кристо Фернандес в 35 лет стал профессиональным футболистом. Об этом сообщает пресс-служба американского футбольного клуба из Техаса «Эль-Пасо Локомотив» (El Paso Locomotive FC), который выступает в USL Championship. Это вторая по силе футбольная лига США.

Фото © El Paso Locomotive FC

Как и его персонаж в сериале Дани Рохас, Фернандес играет на позиции нападающего. Перед подписанием соглашения он прошёл двухмесячный просмотр.

В юности актёр занимался футболом в системе мексиканского клуба «Текос», однако был вынужден оставить спорт из-за травм. Спустя два десятилетия Фернандес всё же вернулся на поле и осуществил давнюю мечту.

