«Роналду — это не Месси»: Карпин назвал лучших футболистов России и мира

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о лучших футболистах страны и мира. В интервью Надежде Стрелец он согласился, что Александра Головина можно назвать лучшим российским игроком.

По словам Карпина, если говорить упрощённо, Головин действительно входит в число сильнейших футболистов сборной России. Тренер отметил его мастерство, скорость мышления и исполнение решений на поле.

Отдельно Карпин ответил на вопрос о лучшем футболисте в мире. Здесь тренер поставил выше всех Лионеля Месси. По мнению тренера, игрок стоит в одном ряду с Пеле и Диего Марадоной. При этом Криштиану Роналду он оценил ниже аргентинца.

«Месси — единственный за 100 лет, ну условно за 50 лет… были Марадона до него и Пеле… Были великие, величайшие игроки, но таких как Месси, Пеле, Марадона [больше не было]!» — сказал он.

