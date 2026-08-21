Меган Маркл может стать звездой сериала Гая Ричи

Герцогиня Сассекская Меган Маркл может получить роль в третьем сезоне сериала «Джентльмены» режиссёра Гая Ричи. О возможном участии супруги британского принца Гарри сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По имеющимся данным, Меган уже провела предварительные переговоры о съёмках в проекте. При этом собеседники телеканала подчеркнули, что обсуждения пока находятся на ранней стадии. Сам сериал ещё не получил официального продления на третий сезон.

Первый сезон «Джентльменов» вышел в 2024 году как спин-офф одноимённого фильма Ричи 2019 года. Премьера второго сезона состоится на платформе Netflix 3 сентября.

До брака с принцем Гарри в 2018 году Меган пробовала себя в роли актрисы. Больше всего она запомнилась зрителям по участию в сериале «Форс-мажоры».

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся вернуться в Великобританию вместе с двумя детьми после нескольких лет жизни в США. Они намерены поселиться в частной резиденции за пределами Лондона, которая не связана с королевской семьёй. Семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет Диана, как утверждается, уже получили места в школе. Дети должны начать обучение в сентябре.