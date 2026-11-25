Лондонский «Арсенал» на своём поле сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1. Хозяева открыли счёт благодаря голу Виктора Дьёкереша на 10-й минуте, однако после перерыва Максимилиан Байер восстановил равновесие.

Шведский нападающий вывел «Арсенал» вперёд в начале встречи. Дортмундцы отыгрались на 55-й минуте: Байер воспользовался атакой гостей и отправил мяч в сетку ворот лондонцев.

После этой встречи «Арсенал» набрал 11 очков и занимает пятое место в общей турнирной таблице. У дортмундской «Боруссии» десять баллов и седьмая позиция.

В следующем туре 9 декабря англичане примут мадридский «Реал», а немецкая команда сыграет дома с миланским «Интером».

В других матчах игрового дня «Будё-Глимт» победил австрийский ЛАСК (1:0), «Галатасарай» обыграл английскую «Астон Виллу» (1:0), а итальянский «Комо» оказался сильнее греческого АЕКа (1:0). Португальский «Порту» одолел нидерландский «Фейеноорд» (1:0), мадридский «Реал» разгромил ПСВ (5:1), а «Бетис» выиграл у «Слована» в Братиславе (2:0).

Также ранее Life.ru писал, что «Манчестер Сити» упустил возможность одержать четвёртую победу в общем этапе Лиги чемпионов: команда Хосепа Гвардиолы сыграла вничью с «Наполи» — 2:2. Англичане уступали по ходу встречи, но отыгрались за счёт голов Айюба Буадди и Райана Шерки.