Турецкий «Галатасарай» на своём поле обыграл английскую «Астон Виллу» в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Стамбуле завершилась со счётом 1:0. Единственный гол на 77-й минуте забил Дениз Гюль, вышедший на замену.

В стартовом составе хозяев появился российский полузащитник Алексей Батраков. На 53-й минуте он получил жёлтую карточку после стычки с капитаном английской команды Джоном Макгинном. Россиянин был заменён на 74-й минуте.

Таким образом, у Батракова прервалась голевая серия в Лиге чемпионов: до встречи с «Астон Виллой» он забивал в трёх матчах турнира подряд. Полузащитник отличился во встречах с «Барселоной», «Лиллем» и «Штутгартом». Всего на его счету четыре мяча в нынешнем розыгрыше турнира.

После победы «Галатасарай» набрал девять очков и поднялся на 13-е место в общей таблице. «Астон Вилла», также имеющая девять баллов, расположилась на седьмой строчке.

В следующем туре, который состоится 8 декабря, английский клуб примет французский «Пари Сен-Жермен», а турецкая команда сыграет на выезде с греческим АЕК.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 команд. Каждая из них проводит по восемь матчей. Первые восемь клубов общей таблицы напрямую выходят в 1/8 финала, а команды с девятого по 24-е места разыгрывают оставшиеся путёвки в стыковых матчах.

Ранее «Манчестер Юнайтед» продлил серию без побед в Английской премьер-лиге (АПЛ) до девяти матчей, установив клубный антирекорд за время существования турнира. Встреча 11-го тура против «Ливерпуля», состоявшаяся на стадионе «Энфилд», завершилась разгромным поражением манкунианцев со счётом 0:4.