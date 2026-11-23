«Манчестер Юнайтед» продлил серию без побед в Английской премьер-лиге (АПЛ) до девяти матчей, установив клубный антирекорд за время существования турнира. Встреча 11-го тура против «Ливерпуля», состоявшаяся на стадионе «Энфилд», завершилась разгромным поражением манкунианцев со счётом 0:4.

Матч стал первым для аргентинского специалиста Маурисио Почеттино на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». Уже на восьмой минуте гости остались в меньшинстве после удаления защитника Лени Йоро.

В составе «Ливерпуля» отличились Доминик Собослаи, Флориан Вирц, Рио Нгумоа и Виктор Муньос. Первый мяч хозяева забили на девятой минуте, а к 13-й вели уже со счётом 2:0. Во втором тайме мерсисайдцы довели преимущество до четырёх голов.

«Манчестер Юнайтед» впервые с момента основания АПЛ в 1992 году не может победить на протяжении девяти встреч подряд. В последний раз более продолжительная серия в высшем дивизионе английского футбола случалась у клуба в сезоне-1989/90, когда команда не выигрывала 11 матчей подряд.

После 11 туров манкунианцы набрали восемь очков и занимают предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 21 очком располагается на четвёртой строчке.

Ранее Life.ru сообщал, что аргентинец Маурисио Почеттино возглавил английский «Манчестер Юнайтед» и начал работу 18 ноября. На посту главного тренера он заменил Майкла Каррика, которого руководство клуба уволило после неудачного старта сезона.