Аргентинский специалист Маурисио Почеттино назначен новым главным тренером английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Он приступит к работе 18 ноября. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Руководство манкунианцев достигло соглашения с Федерацией футбола США о досрочном освобождении 54-летнего специалиста и членов его тренерского штаба от обязательств перед национальной сборной. Почеттино завершит работу с американской командой после выполнения оставшихся задач.

Аргентинец сменит Майкла Каррика, которого отправили в отставку после неудачного начала сезона. Первым серьёзным испытанием для нового наставника станет выездной матч против «Ливерпуля» 22 ноября.

Почеттино обладает большим опытом работы в европейском футболе. Тренерскую карьеру он начал в 2009 году в испанском «Эспаньоле», после чего возглавлял английские «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «Челси», а также французский «Пари Сен-Жермен».

Наибольшего успеха в Англии специалист добился с «Тоттенхэмом», который под его руководством в 2019 году впервые вышел в финал Лиги чемпионов. С ПСЖ аргентинец выиграл чемпионат и Кубок Франции, а также Суперкубок страны.

Последним местом работы Почеттино была сборная США, которую он возглавил в сентябре 2024 года. Под его руководством американцы дошли до 1/8 финала домашнего чемпионата мира 2026 года.

Ранее Life.ru рассказывал об увольнении Майкла Каррика из «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне англичанин привёл команду к третьему месту в АПЛ и путёвке в Лигу чемпионов. Однако в нынешнем розыгрыше манкунианцы одержали лишь одну победу в десяти матчах чемпионата и оказались в зоне вылета.