Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» официально объявил об уходе Майкла Каррика с поста главного тренера. Причиной кадрового решения стало неудачное начало сезона-2026/27. Об этом говорится в заявлении пресс-службы команды.

Руководство «красных дьяволов» признало, что решение далось непросто, однако перемены необходимы для достижения поставленных целей. Клуб поблагодарил 45-летнего специалиста за профессионализм и преданность команде, подчеркнув, что Каррик навсегда останется легендой «Манчестер Юнайтед».

В январе Каррик был назначен и.о. главного тренера и сумел заметно улучшить результаты команды. Под его руководством манкунианцы одержали 12 побед в заключительных 17 матчах чемпионата Англии, набрав за этот период больше очков, чем любой другой клуб АПЛ. По итогам сезона «МЮ» занял третье место и получил путёвку в Лигу чемпионов.

Однако закрепить успех не удалось. В новом сезоне «Манчестер Юнайтед» выиграл лишь один из десяти матчей Премьер-лиги и оказался на 18-й строчке турнирной таблицы. Последней игрой Каррика во главе команды стала встреча с «Астон Виллой», завершившаяся результативной ничьей 4:4.

Клуб намерен назначить постоянного преемника в кратчайшие сроки. По информации британских СМИ, одним из главных кандидатов на освободившийся пост считается бывший наставник «Тоттенхэма» и «Челси» Маурисио Почеттино, который сейчас возглавляет сборную США.