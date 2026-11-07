Бывший главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов получит 60 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта с клубом. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, специалисту выплатят полную сумму неустойки, предусмотренную соглашением. При этом инициатором расставания выступил сам Галактионов, однако он попросил руководство именно об увольнении, поскольку при самостоятельном расторжении договора должен был бы выплатить клубу аналогичную сумму.

Вопрос об отставке обсуждался на внеплановом заседании совета директоров 3 ноября. Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг выступал против выплаты компенсации тренеру, пожелавшему покинуть команду, но руководство клуба согласовало прекращение сотрудничества с неустойкой.

Галактионов возглавлял московскую команду с ноября 2022 года. В прошлом сезоне под его руководством «Локомотив» завоевал бронзовые медали чемпионата России, однако нынешний розыгрыш складывается для клуба значительно хуже.

После 14 туров железнодорожники набрали всего 11 очков и опустились на 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда потерпела три поражения подряд, не забив ни одного мяча, и оказалась в зоне прямого вылета.

Вопрос о новом главном тренере «Локомотива» пока остаётся открытым. По информации «Чемпионата», выбором преемника Галактионова займётся Борис Ротенберг, а сам специалист планирует сделать перерыв в тренерской работе.