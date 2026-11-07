Из зоны вылета — к золоту? Губерниев назвал спасителя московского «Локомотива»
Губерниев: Московский «Локомотив» может побороться за топ-6 с Черчесовым
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что назначение Станислава Черчесова главным тренером московского «Локомотива» поможет команде выбраться из кризиса. По мнению журналиста, под руководством специалиста железнодорожники смогут побороться за место в шестёрке лучших клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), а в следующем сезоне — даже за чемпионство.
«Если Станислав Саламович придёт, команда ещё поборется за топ-6. А при хорошей серии — и за золото на следующий сезон», — приводит слова комментатора «Матч ТВ».
Губерниев отметил, что «Локомотиву» необходима серьёзная встряска, поэтому новым наставником должен стать жёсткий и авторитетный специалист. Именно таким специалистом Губерниев считает Черчесова, который в 1988 году он защищал ворота железнодорожников. При этом журналист подчеркнул, что окончательное решение остаётся за руководством клуба.
Комментатор также рассказал, что поддерживает связь с Черчесовым и предполагает, что тот не откажется от предложения возглавить московскую команду. По мнению Губерниева, нынешняя ситуация требует решительных действий, поскольку у «Локомотива» пока не получается преодолеть затянувшийся игровой кризис.
Накануне железнодорожники объявили об отставке Михаила Галактионова после домашнего поражения от казанского «Рубина» со счётом 0:1 в матче 14-го тура РПЛ. Этот проигрыш стал для команды четвёртым подряд во всех турнирах. После 14 туров москвичи набрали 11 очков и занимают 15-е место в чемпионате России, находясь в зоне прямого вылета.
Галактионов возглавлял «Локомотив» с ноября 2022 года и в прошлом сезоне привёл клуб к бронзовым медалям РПЛ. Однако в нынешнем чемпионате команда столкнулась с серьёзными проблемами. Железнодорожники не могут победить дома уже семь матчей подряд, что стало клубным антирекордом.
Ранее Life.ru сообщал, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера грозненского «Ахмата» по соглашению сторон. Специалист возглавил клуб в августе 2025 года, вернувшись в команду спустя 12 лет. Его отставка состоялась 2 ноября после поражения от московского «Динамо» со счётом 0:2. Также Черчесов тренировал сборную России, «Спартак», «Динамо», пермский «Амкар», сочинскую «Жемчужину», венгерский «Ференцварош», польскую «Легию», австрийский «Ваккер-Тироль» и сборную Казахстана.