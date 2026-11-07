Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что назначение Станислава Черчесова главным тренером московского «Локомотива» поможет команде выбраться из кризиса. По мнению журналиста, под руководством специалиста железнодорожники смогут побороться за место в шестёрке лучших клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), а в следующем сезоне — даже за чемпионство.

«Если Станислав Саламович придёт, команда ещё поборется за топ-6. А при хорошей серии — и за золото на следующий сезон», — приводит слова комментатора «Матч ТВ».

Губерниев отметил, что «Локомотиву» необходима серьёзная встряска, поэтому новым наставником должен стать жёсткий и авторитетный специалист. Именно таким специалистом Губерниев считает Черчесова, который в 1988 году он защищал ворота железнодорожников. При этом журналист подчеркнул, что окончательное решение остаётся за руководством клуба.

Комментатор также рассказал, что поддерживает связь с Черчесовым и предполагает, что тот не откажется от предложения возглавить московскую команду. По мнению Губерниева, нынешняя ситуация требует решительных действий, поскольку у «Локомотива» пока не получается преодолеть затянувшийся игровой кризис.

Накануне железнодорожники объявили об отставке Михаила Галактионова после домашнего поражения от казанского «Рубина» со счётом 0:1 в матче 14-го тура РПЛ. Этот проигрыш стал для команды четвёртым подряд во всех турнирах. После 14 туров москвичи набрали 11 очков и занимают 15-е место в чемпионате России, находясь в зоне прямого вылета.

Галактионов возглавлял «Локомотив» с ноября 2022 года и в прошлом сезоне привёл клуб к бронзовым медалям РПЛ. Однако в нынешнем чемпионате команда столкнулась с серьёзными проблемами. Железнодорожники не могут победить дома уже семь матчей подряд, что стало клубным антирекордом.