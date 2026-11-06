Главный тренер ФК «Локомотив» Михаил Галактионов покинул свой пост. Об этом сообщил председатель правления РФСО «Локомотив», член совета директоров футбольного клуба Юрий Нагорных.

«Извиняюсь перед болельщиками за первую половину сезона. Уверен, клуб поправит ситуацию. Решение о досрочном прекращении контракта с Галактионовым», — сказал Нагорных на пресс-конференции.

42-летний специалист возглавлял железнодорожников с 2022 года, а до этого работал в «Ахмате», «Пари НН», юношеских и молодёжной сборной России.

Ранее сегодня «Локомотив» проиграл казанскому «Рубину» со счётом 0:1 в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-зелёные не могут победить на своём поле уже семь матчей подряд, установив клубный антирекорд. В нынешнем сезоне железнодорожники ещё ни разу не выигрывали дома. После 14 туров москвичи набрали 11 очков и занимают 15-е место в таблице, находясь в зоне прямого вылета.

Поражение от «Рубина» стало для «Локомотива» четвёртым подряд во всех турнирах и третьим кряду в чемпионате — худшая серия команды в РПЛ с осени 2022 года. В девяти последних встречах москвичи одержали лишь одну победу — над «Факелом» (5:0), а также потерпели шесть поражений и дважды сыграли вничью. Следующий матч железнодорожники проведут 22 ноября против «Родины».

Ранее СМИ сообщали, что Галактионов сам заявлял о желании подать в отставку. Это произошло после разгромного поражения от «Спартака».