Главный тренер «Локомотива» заявил о желании покинуть свой пост
Совет директоров «Локомотива» рассмотрит уход тренера Галактионова 3–4 ноября
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Внеплановый совет директоров «Локомотива» соберётся 3 или 4 ноября. Повод — уход главного тренера Михаила Галактионова. Он уже уведомил руководство клуба о намерении покинуть должность. Совету директоров предстоит одобрить отставку и утвердить размер компенсации.
По условиям контракта Галактионову полагается 60 миллионов рублей. Однако, по данным «Чемпионата», сумма может быть уменьшена. Окончательное решение — за советом директоров.
Причина очевидна. «Локомотив» крупно проиграл «Спартаку» — 0:4. После этого поражения команда занимает 14-е место. Турнирное положение и разгром в дерби стали триггером для кадрового решения.
Сам Галактионов не стал дожидаться, пока клуб инициирует процедуру. Он первым сообщил о желании уйти. Теперь формальности: собрание совета, одобрение, компенсация.
Ранее стало известно, что ФК «Спартак» отправил четыре мяча в ворота «Локомотива» в дерби РПЛ. Для команды поражение стало продолжением неудачной серии. Команда Михаила Галактионова не может победить уже пять матчей подряд во всех турнирах.
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