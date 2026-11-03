Внеплановый совет директоров «Локомотива» соберётся 3 или 4 ноября. Повод — уход главного тренера Михаила Галактионова. Он уже уведомил руководство клуба о намерении покинуть должность. Совету директоров предстоит одобрить отставку и утвердить размер компенсации.

По условиям контракта Галактионову полагается 60 миллионов рублей. Однако, по данным «Чемпионата», сумма может быть уменьшена. Окончательное решение — за советом директоров.

Причина очевидна. «Локомотив» крупно проиграл «Спартаку» — 0:4. После этого поражения команда занимает 14-е место. Турнирное положение и разгром в дерби стали триггером для кадрового решения.

Сам Галактионов не стал дожидаться, пока клуб инициирует процедуру. Он первым сообщил о желании уйти. Теперь формальности: собрание совета, одобрение, компенсация.

Ранее стало известно, что ФК «Спартак» отправил четыре мяча в ворота «Локомотива» в дерби РПЛ. Для команды поражение стало продолжением неудачной серии. Команда Михаила Галактионова не может победить уже пять матчей подряд во всех турнирах.