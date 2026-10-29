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Опубликовано 29 октября, 22:18

«Локомотив» проиграл ЦСКА и лишился шансов на плей-офф Кубка России

Обложка © Telegram / «ФК «Локомотив» Москва»

Обложка © Telegram / «ФК «Локомотив» Москва»

Московский «Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф «Пути РПЛ» Кубка России после поражения от ЦСКА со счётом 1:3. Армейцы одержали победу в столичном дерби в рамках пятого тура группового этапа турнира.

Встреча прошла 29 октября на «ВЭБ Арене». Хозяева быстро захватили инициативу: уже на седьмой минуте счёт открыл Данила Козлов, а на 17-й Жоао Виктор удвоил преимущество, забив свой первый гол за ЦСКА.

До перерыва железнодорожники сумели сократить отставание благодаря точному удару Александра Коваленко на 38-й минуте. Однако во втором тайме отыграться не удалось. На 66-й минуте защитник «Локомотива» Георгий Джикия отправил мяч в собственные ворота, установив окончательный счёт — 3:1.

После этой победы ЦСКА набрал восемь очков и поднялся на вторую строчку группы D. «Локомотив» с тремя баллами остался на последнем месте, потерпев пятое поражение подряд в турнире.

Лидером квартета остаётся «Ростов», в активе которого 12 очков. Третью позицию занимает тольяттинский «Акрон» с семью баллами. В заключительном туре группового этапа армейцы 24 ноября встретятся в Самаре с «Акроном». Днём позже «Локомотив» примет на своём поле «Ростов».

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Ранее Life.ru рассказывал, что московский «Спартак», напротив, досрочно обеспечил себе выход в плей-офф «Пути РПЛ» Кубка России. Красно-белые обыграли казанский «Рубин» со счётом 1:0 благодаря голу Игоря Дмитриева на седьмой минуте. Победа позволила москвичам набрать 13 очков и сохранить лидерство в группе А.

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Александр Блинов
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