«Локомотив» проиграл ЦСКА и лишился шансов на плей-офф Кубка России

Московский «Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф «Пути РПЛ» Кубка России после поражения от ЦСКА со счётом 1:3. Армейцы одержали победу в столичном дерби в рамках пятого тура группового этапа турнира.

Встреча прошла 29 октября на «ВЭБ Арене». Хозяева быстро захватили инициативу: уже на седьмой минуте счёт открыл Данила Козлов, а на 17-й Жоао Виктор удвоил преимущество, забив свой первый гол за ЦСКА.

До перерыва железнодорожники сумели сократить отставание благодаря точному удару Александра Коваленко на 38-й минуте. Однако во втором тайме отыграться не удалось. На 66-й минуте защитник «Локомотива» Георгий Джикия отправил мяч в собственные ворота, установив окончательный счёт — 3:1.

После этой победы ЦСКА набрал восемь очков и поднялся на вторую строчку группы D. «Локомотив» с тремя баллами остался на последнем месте, потерпев пятое поражение подряд в турнире.