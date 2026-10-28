«Спартак» обыграл «Рубин» и досрочно вышел в плей-офф Кубка России

Московский «Спартак» досрочно вышел в плей-офф «Пути РПЛ» Кубка России по футболу, обыграв казанский «Рубин» со счётом 1:0. Встреча пятого тура группового этапа прошла 28 октября на столичной «Лукойл Арене».

Единственный мяч в матче забил полузащитник красно-белых Игорь Дмитриев, кодга уже на седьмой минуте нанёс дальний удар из-за пределов штрафной площади, отправив мяч в верхний угол ворот соперника.

Благодаря победе «Спартак» набрал 13 очков и сохранил первое место в группе А, обеспечив себе участие в следующей стадии турнира. Вторую строчку занимает «Оренбург» с 10 баллами, далее идут «Рубин» с четырьмя очками и московская «Родина» с тремя.

В заключительном туре группового этапа «Спартак» 26 ноября сыграет на выезде с «Оренбургом». Днём ранее «Рубин» примет на своём поле «Родину».