«Спартак» обыграл «Рубин» и досрочно вышел в плей-офф Кубка России
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Московский «Спартак» досрочно вышел в плей-офф «Пути РПЛ» Кубка России по футболу, обыграв казанский «Рубин» со счётом 1:0. Встреча пятого тура группового этапа прошла 28 октября на столичной «Лукойл Арене».
Единственный мяч в матче забил полузащитник красно-белых Игорь Дмитриев, кодга уже на седьмой минуте нанёс дальний удар из-за пределов штрафной площади, отправив мяч в верхний угол ворот соперника.
Благодаря победе «Спартак» набрал 13 очков и сохранил первое место в группе А, обеспечив себе участие в следующей стадии турнира. Вторую строчку занимает «Оренбург» с 10 баллами, далее идут «Рубин» с четырьмя очками и московская «Родина» с тремя.
В заключительном туре группового этапа «Спартак» 26 ноября сыграет на выезде с «Оренбургом». Днём ранее «Рубин» примет на своём поле «Родину».
Ранее Life.ru сообщал о победе «Спартака» над московской «Родиной» со счётом 4:2 в Кубке России. Встреча четвёртого тура прошла 15 октября в Химках. Красно-белые уступали сопернику после первого тайма, однако сумели переломить ход игры. Мирлинд Даку оформил дубль, а окончательный счёт установил Манфред Угальде. Победа позволила «Спартаку» укрепить лидерство в группе А.