«Оренбург» обыграл «Родину» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Футбольный клуб «Оренбург» досрочно обеспечил себе выход в четвертьфинал Пути РПЛ Кубка России, одержав волевую победу над московской «Родиной». Домашний матч пятого тура группового этапа завершился со счётом 2:1. Решающий мяч хозяева забили всего через три минуты после того, как восстановили равенство.

Встреча прошла 28 октября на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В первом тайме хозяева могли открыть счёт благодаря Михаилу Пыхчееву, однако после вмешательства VAR гол отменили из-за нарушения правил в атаке.

Во второй половине игры вперёд вышли москвичи. На 59-й минуте Иван Тимошенко поразил ворота «Оренбурга» и вывел «Родину» вперёд.

Перелом произошёл ближе к концовке. На 74-й минуте Дамиан Пуэбла сравнял счёт, а уже на 77-й Ренат Голыбин отправил в ворота гостей победный мяч. Два быстрых гола позволили оренбуржцам забрать три очка.

После пяти матчей «Оренбург» набрал десять очков и занимает второе место в группе А. Столько же баллов у московского «Спартака», который располагается выше благодаря победе в очной встрече. «Рубин» имеет четыре очка, а «Родина» — три.

Таким образом, «Оренбург» гарантировал себе место в первой двойке и продолжит борьбу за Кубок России в четвертьфинале Пути РПЛ. В заключительном туре 26 ноября команда сыграет на выезде со «Спартаком», а «Родина» днём ранее встретится в Казани с «Рубином».

Ранее сообщалось, что «Оренбург» разгромил махачкалинское «Динамо» со счётом 4:0 в домашнем матче десятого тура РПЛ и прервал восьмиматчевую серию без побед. Дубль оформил Хорди Томпсон (гол на 18-й минуте и пенальти на 69-й), ещё забили Джон Паласиос (39-я) и Гедеон Гузина (53-я). До этого «Оренбург» восемь матчей не побеждал — шесть ничьих и два поражения.