«Оренбург» впервые обыграл «Ахмат» со счётом 1:0

Футбольный клуб «Оренбург» одержал минимальную победу над грозненским «Ахматом» в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник Дмитрий Рыбчинский, отличившийся на 38-й минуте после передачи Жорди Томпсона. Забитый мяч оказался решающим и позволил оренбуржцам увезти из Грозного три очка.

Эта победа стала для «Оренбурга» третьей над «Ахматом» за всю историю выступлений команд в РПЛ и первой на выезде. Ранее клуб дважды обыгрывал грозненцев на своём поле — в апреле 2017-го и октябре 2022 года. Обе встречи завершились со счётом 2:1.

Для «Ахмата» поражение стало продолжением неудачной серии. Команда Станислава Черчесова не может победить уже пять матчей подряд во всех турнирах. За это время грозненцы потерпели четыре поражения и один раз сыграли вничью. Последний успех клуб праздновал 13 сентября, когда дома обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 3:2.

После 12 туров «Оренбург» набрал 16 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с 11 баллами занимает 13-ю строчку.

В следующем туре оренбуржцы 1 ноября примут московский ЦСКА, а грозненский клуб 31 октября отправится в гости к столичному «Динамо».