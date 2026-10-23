Суд привлёк ФК «Зенит» к делу о возврате денег за билеты на концерт Канье Уэста

Футбольный клуб «Зенит» привлекли к судебному разбирательству по делу о возврате денег за билеты на несостоявшийся концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Соответствующее решение приняла мировой судья Инна Сибирцева на заседании судебного участка № 332 в Москве, сообщает ТАСС.

Ранее Life.ru сообщал, что за месяц к организаторам отменённых концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге подали 25 исков. Заявления о защите прав потребителей поступили в суды десяти российских городов, а ответчиками выступили агентство Say Agency и билетный сервис Intickets. Напомним, выступления рэпера на «Газпром Арене» 10 и 11 октября так и не состоялись. При этом, по данным СМИ, музыкант получил около 20 миллионов долларов, часть которых предназначалась для оплаты работы команды и других расходов. Позднее организаторы пообещали вернуть зрителям деньги, однако конкретных сроков завершения выплат не назвали.