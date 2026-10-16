Организаторы концертов Канье Уэста получили 25 исков за месяц

За месяц к организатору отменённых концертов Канье Уэста и билетному сервису подали 25 исков о защите прав потребителей. Ответчиками выступают компании «Сэй Эдженси» и «Интикетс».

Заявления поступили в суды десяти российских городов, включая Санкт-Петербург, Самару, Екатеринбург и Новосибирск. По состоянию на 16 октября счета «Сэй Эдженси» арестованы в рамках трёх исполнительных производств на общую сумму 142 тысячи рублей, пишет «Газета.ru».