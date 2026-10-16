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Опубликовано 16 октября, 17:50

Организаторы концертов Канье Уэста получили 25 исков за месяц

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

За месяц к организатору отменённых концертов Канье Уэста и билетному сервису подали 25 исков о защите прав потребителей. Ответчиками выступают компании «Сэй Эдженси» и «Интикетс».

Заявления поступили в суды десяти российских городов, включая Санкт-Петербург, Самару, Екатеринбург и Новосибирск. По состоянию на 16 октября счета «Сэй Эдженси» арестованы в рамках трёх исполнительных производств на общую сумму 142 тысячи рублей, пишет «Газета.ru».

Первый иск сработал: Воронежцу вернули 132 тысячи за билеты на Канье Уэста
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Напомним, концерты Канье Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября отменили. По данным СМИ, за несостоявшиеся выступления рэпер получил около 20 миллионов долларов, часть которых предназначалась для оплаты работы команды и других расходов. Позднее организаторы пообещали вернуть зрителям деньги за билеты.

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Борис Эльфанд
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