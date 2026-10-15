«Спартак» одержал победу над «Родиной» в Кубке России со счётом 4:2

Московский «Спартак» сумел отыграться и победить «Родину» со счётом 4:2 в четвёртом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча состоялась 15 октября на «Арене-Химки».

Красно-белые вышли вперёд на 25-й минуте благодаря Маркиньосу. Незадолго до этого Эсекьель Барко не сумел реализовать пенальти — его удар парировал голкипер «Родины» Сергей Айдаров.

Однако хозяевам удалось перевернуть ход встречи ещё до перерыва. На 40-й минуте Магомедхабиб Абдусаламов восстановил равновесие, а уже через минуту Герман Онугха вывел «Родину» вперёд.

После отдыха главным героем матча стал Мирлинд Даку. Нападающий «Спартака» оформил дубль на 48-й и 64-й минутах, вернув своей команде преимущество. Окончательный счёт на восьмой добавленной минуте установил Манфред Угальде.

Эта победа позволила красно-белым укрепить лидерство в группе А. После четырёх матчей команда набрала десять очков. Следом располагаются «Оренбург» с семью баллами, «Рубин» с четырьмя и «Родина» с тремя.

Следующий матч «Спартак» проведёт 28 октября дома против казанского «Рубина». В тот же день «Родина» отправится в гости к «Оренбургу».

Ранее Life.ru сообщал, что московское «Динамо» впервые с 2024 года возглавило турнирную таблицу РПЛ. Бело-голубые обыграли казанский «Рубин» со счётом 1:0 благодаря автоголу защитника Жахонгира Урозова. Победа стала для москвичей шестой подряд в чемпионате и позволила набрать 22 очка, опередив ЦСКА по дополнительным показателям.