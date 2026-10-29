Сторожук может сменить Мусаева во главе «Краснодара» после серии неудач

Главный тренер московского «Торпедо» Александр Сторожук входит в число кандидатов на пост наставника «Краснодара», если клуб решит расстаться с Мурадом Мусаевым. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По данным издания, владелец краснодарского клуба Сергей Галицкий поддерживает связь со Сторожуком. При этом конкретных договорённостей источник не приводит. Мусаев продолжает возглавлять команду.

Разговоры о возможной смене тренера идут на фоне шестиматчевой серии «Краснодара» без побед в РПЛ. За этот отрезок команда пять раз сыграла вничью и дома уступила «Зениту» со счётом 2:3. Отставание от лидера чемпионата составляет четыре очка.

Сторожук знаком с системой клуба: он работал с молодёжью и возглавлял основную команду в 2022 году. Сейчас его «Торпедо» занимает третье место в Первой лиге, набрав 28 очков после 15 туров.

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