Московский «Спартак» разгромил столичный «Локомотив» в гостевом матче 13-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на «РЖД-Арене» завершилась со счётом 4:0 в пользу красно-белых.

Счёт на 11-й минуте открыл автогол Александра Руденко, отправившего мяч в собственные ворота. На 33-й минуте Виктор Парада увеличил преимущество гостей. Перед перерывом Манфред Угальде забил третий мяч «Спартака».

Окончательный результат на 76-й минуте установил Эсекьель Барко, реализовавший пенальти.

Примечательно, что Парада появился на поле по ходу первого тайма. Он заменил получившего травму защитника Игоря Дмитриева.

Для «Локомотива» поражение стало продолжением неудачной серии. Команда Михаила Галактионова не может победить уже пять матчей подряд во всех турнирах: за это время железнодорожники потерпели четыре поражения и один раз сыграли вничью.

В последний раз москвичи выигрывали 10 октября, когда разгромили воронежский «Факел» со счётом 5:0.

«Спартак» впервые за семь лет разгромил «Локомотив» на его поле в рамках чемпионата России. В октябре 2019 года красно-белые также одержали крупную гостевую победу, завершив встречу со счётом 3:0.