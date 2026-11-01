Махачкалинское «Динамо» осталось в меньшинстве уже на 14-й минуте домашнего матча с «Ростовом», а затем пропустило три безответных мяча. Встреча 13-го тура РПЛ завершилась со счётом 0:3.

Прямую красную карточку получил защитник хозяев Махмуджон Махамаджонов. До перерыва преимущество гостям обеспечили Алексей Миронов и Константин Кучаев, отличившиеся на 30-й и 40-й минутах. На 69-й Роналдо установил окончательный результат.

Для махачкалинцев это шестой подряд матч без побед в чемпионате. Последний успех датируется 6 сентября, когда они дома обыграли «Родину» — 2:0. После этого последовали пять поражений и одна ничья.

С учётом Кубка России серия «Динамо» без побед достигла восьми встреч: семь завершились поражениями, ещё одна — ничьей.

«Ростов», напротив, не проигрывает в РПЛ четыре тура подряд. За этот отрезок команда одержала три победы и один раз сыграла вничью. С 18 очками она поднялась на шестое место. У махачкалинцев осталось 13 баллов и 11-я позиция.

Следующие матчи оба клуба проведут 8 ноября на выезде. Ростовчане встретятся с «Зенитом», а «Динамо» — с «Балтикой».