«Ростов» всухую обыграл «Локомотив» и поднялся на седьмое место в РПЛ

«Ростов» одержал домашнюю победу над московским «Локомотивом» в 12-м туре Российской премьер-лиги. Хозяевам хватило первых 24 минут, чтобы забить два безответных мяча и обеспечить итоговый счёт 2:0.

На 12-й минуте Андрей Лангович открыл счёт после передачи Константина Кучаева. Ещё через 12 минут Олакунле Олусегун воспользовался длинным пасом Умара Сако и отправил мяч в ворота Антона Митрюшкина. Для нигерийского нападающего этот гол стал первым в РПЛ за ростовскую команду.

Во втором тайме «железнодорожники» пытались сократить отставание, но реализовать свои моменты так и не смогли. Ближе к концовке хороший шанс упустил Николай Комличенко, не сумевший попасть по мячу из выгодной позиции. Ростовчане тоже могли увеличить преимущество, однако Митрюшкин спас гостей после удара Антона Шамонина.

Победа позволила «Ростову» набрать 15 очков и подняться на седьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» остался с 11 баллами и занимает 13-ю строчку.

В следующем туре, 1 ноября, ростовчане встретятся на выезде с махачкалинским «Динамо». Московский клуб в этот же день примет «Спартак».

Неделю назад «Локомотив» упустил победу над «Краснодаром». Москвичи вели со счётом 3:1, однако гости сумели отыграться и завершили встречу вничью — 3:3. После матча главный тренер краснодарцев Мурад Мусаев выступил с критикой судейства, выразив недовольство решениями арбитров.

Ранее Life.ru рассказывал о предыдущей встрече «Ростова» и «Локомотива» в Кубке России. В августе ростовчане также победили москвичей на своём поле, но тогда судьба матча решилась в компенсированное время. Иван Комаров реализовал пенальти на 94-й минуте и принёс хозяевам победу со счётом 1:0.