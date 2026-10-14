ПФК ЦСКА разгромил «Ростов» со счётом 4:0 в Кубке России

ПФК ЦСКА разгромил «Ростов» со счётом 4:0 в матче Кубка России, забив три мяча за десять минут. Москвичи открыли счёт уже на второй минуте, а к перерыву имели преимущество в три гола.

Встреча четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет — Кубка России прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве. Счёт на второй минуте открыл Мохаммед Аззи, а ещё через две минуты Энрике Кармо удвоил преимущество хозяев. На 10-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти. После перерыва ЦСКА довёл дело до разгрома: на 51-й минуте отличился Имран Фиров.

Несмотря на поражение, «Ростов» сохранил первое место в группе, набрав девять очков. У тольяттинского «Акрона» семь баллов, у ЦСКА — пять, у московского «Локомотива» — три. В следующем туре 28 октября «Ростов» примет «Акрон», а на следующий день ЦСКА сыграет дома с «Локомотивом».

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