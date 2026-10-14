«Пари Сен-Жермен» ведёт со счётом 3:0 в гостевом матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Парижане трижды поразили ворота соперника за первые 32 минуты встречи на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Счёт на 13-й минуте открыл Дезире Дуэ. Французский нападающий сместился с фланга к штрафной и пробил в нижний угол ворот Джанлуиджи Доннаруммы. Уже через две минуты Усман Дембеле удвоил преимущество гостей, замкнув головой передачу Дуэ. На 32-й минуте Витинья довёл счёт до крупного. После атаки с участием Ашрафа Хакими и Уоррена Заира-Эмери португальский полузащитник получил возможность пробить по воротам и отправил мяч в сетку.

При этом по владению мячом команды почти не различаются: 49% у «Манчестер Сити» против 51% у ПСЖ. Однако по ударам парижане заметно превосходят соперника — 10 против пяти. В створ ворот англичане попали лишь один раз, тогда как гости — семь. «Манчестер Сити» заработал шесть угловых, ПСЖ — два. По последним доступным данным, команды не получили жёлтых или красных карточек и не провели замен.

В составе хозяев с первых минут играют Эрлинг Холанд, Жереми Доку и Райан Шерки. У парижан в стартовом составе вышли Усман Дембеле и Дезире Дуэ, ворота защищает Матвей Сафонов.

Ранее Life.ru писал, что Матвей Сафонов выйдет с первых минут на матч «Пари Сен-Жермен» против английского «Манчестер Сити». Сафонов уже защищал ворота парижан в нынешнем розыгрыше главного европейского клубного соревнования. Россиянин начал турнир с уверенной победы своей команды и вновь получил возможность проявить себя на международной арене.