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Регион
Опубликовано 18 октября, 14:28

Тренер «Краснодара» раскритиковал арбитров матча с «Локомотивом»

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскритиковал работу арбитров в матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом». По его словам, эмоциональная реакция в первом тайме была вызвана непониманием решений судейской бригады.

«Градус матча огромный, в руках арбитра не только наши судьбы, но и благополучие наших семей», — заявил наставник краснодарцев в интервью «Газете.ru».

Особое недовольство вызвал эпизод с Джоном Кордобой. Тренер убеждён, что соперник нарушил правила и заслуживал второй жёлтой карточки. Этот момент он назвал одним из важнейших в игре.

Добиться разъяснений от резервного арбитра, по словам Мусаева, не удалось. Вместо этого тот вызывал главного судью, чтобы показать карточку самому тренеру.

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Напомним, 17 октября «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью со счётом 3:3 на московской «РЖД Арене». Гости уступали 1:3, но спасли встречу.

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Борис Эльфанд
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