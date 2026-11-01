Калининградская «Балтика» прервала затянувшуюся серию без побед в Российской премьер-лиге, обыграв тольяттинский «Акрон» со счётом 2:1. Встреча 13-го тура чемпионата России состоялась на «Ростех Арене».

Первый тайм завершился без голов, зато после перерыва соперники трижды поразили ворота друг друга. На 52-й минуте Брайан Хиль вывел хозяев вперёд, однако уже через две минуты Артём Шуманский восстановил равенство. Решающий мяч на 68-й минуте забил Иван Беликов, обеспечив калининградцам три очка.

Команда Андрея Талалаева не выигрывала в национальном первенстве с конца августа. За шесть предыдущих встреч «Балтика» четырежды разошлась миром с соперниками и потерпела два поражения. Победа над «Акроном» позволила ей завершить неудачный отрезок длиной более двух месяцев.

Ранее Life.ru сообщал о разгроме московской «Родины» калининградским клубом. Матч шестого тура РПЛ состоялся 30 августа в Химках и закончился со счётом 3:0. В составе гостей отличились Айман Мурид, Чинонсо Оффор и Максим Петров. Тогда «Балтикой» руководили помощники Андрея Талалаева, поскольку главного тренера дисквалифицировали на четыре матча за поведение после встречи с «Рубином». Специалист наблюдал за игрой с трибуны, а его команда поднялась на пятое место в чемпионате. Именно та победа оставалась для калининградцев последней в РПЛ до встречи с «Акроном».