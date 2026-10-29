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Опубликовано 29 октября, 23:58

«Зенит» обыграл «Балтику» и досрочно выиграл группу Кубка России

Обложка © ФК «Зенит»

Обложка © ФК «Зенит»

Петербургский «Зенит» досрочно обеспечил себе первое место в группе C «Пути РПЛ» Кубка России по футболу. В пятом туре сине-бело-голубые на выезде обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 3:2. Победу гостям принёс дубль Фелипе Аугусто.

Счёт на 30-й минуте открыл Даниил Кондаков, впервые отличившийся за основную команду петербургского клуба в официальном матче. На 69-й минуте преимущество «Зенита» удвоил Фелипе Аугусто, однако спустя четыре минуты Илья Кирш сократил отставание хозяев, поразив ворота соперника дальним ударом.

На 83-й минуте Аугусто оформил дубль и восстановил преимущество гостей в два мяча. Уже в компенсированное время Илья Порохов забил второй гол «Балтики», но уйти от поражения калининградцы не смогли.

После пяти туров «Зенит» набрал 14 очков и гарантировал себе первую строчку группы C, а вместе с ней и выход в плей-офф «Пути РПЛ». Второе место занимают самарские «Крылья Советов» с девятью баллами. Следом располагаются «Балтика» с шестью очками и махачкалинское «Динамо», в активе которого один балл.

В заключительном туре группового этапа «Зенит» 24 ноября примет «Крылья Советов», а «Балтика» 25 ноября отправится в гости к махачкалинскому «Динамо». До этого команды проведут встречи в Российской премьер-лиге. Уже 2 ноября петербуржцы сыграют на выезде с «Крыльями Советов», а калининградцы 1 ноября встретятся дома с тольяттинским «Акроном».

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А вот московский «Локомотив» лишился шансов выйти в плей-офф «Пути РПЛ» Кубка России, уступив ЦСКА со счётом 1:3. Армейцы выиграли столичное дерби в матче пятого тура группового этапа турнира.

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Лия Мурадьян
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