Станислав Черчесов покинул пост главного тренера грозненского футбольного клуба «Ахмат». Стороны договорились расторгнуть трудовой контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В понедельник, 2 ноября, 63-летний специалист попрощался с командой. Тренер и футболисты поблагодарили друг друга за совместную работу и пожелали успехов в дальнейшем.

В «Ахмате» отметили заслуги Черчесова перед российским футболом и напомнили, что за время тренерской карьеры он провёл во главе грозненского клуба более ста матчей.

«Благодарим Станислава Саламовича за работу, желаем наставнику удачи в новых начинаниях!» — говорится в сообщении клуба.

Черчесов возглавил «Ахмат» во второй раз в августе 2025 года. Ранее он работал с грозненской командой с 2011 по 2013 год, когда клуб ещё носил название «Терек».

Отставка произошла на фоне неудачных результатов команды в Российской премьер-лиге. В последнем матче под руководством Черчесова «Ахмат» уступил московскому «Динамо» со счётом 0:2. После 13 туров грозненцы набрали 11 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице. При этом клуб не назвал спортивные результаты официальной причиной расставания с тренером.

Имя нового главного тренера «Ахмат» объявит позднее.