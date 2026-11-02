Второе пришествие завершилось: Станислав Черчесов снова покинул «Ахмат»
Станислав Черчесов покинул пост главного тренера «Ахмата»
Обложка © Telegram / ФК «Ахмат»
Станислав Черчесов покинул пост главного тренера грозненского футбольного клуба «Ахмат». Стороны договорились расторгнуть трудовой контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
В понедельник, 2 ноября, 63-летний специалист попрощался с командой. Тренер и футболисты поблагодарили друг друга за совместную работу и пожелали успехов в дальнейшем.
В «Ахмате» отметили заслуги Черчесова перед российским футболом и напомнили, что за время тренерской карьеры он провёл во главе грозненского клуба более ста матчей.
«Благодарим Станислава Саламовича за работу, желаем наставнику удачи в новых начинаниях!» — говорится в сообщении клуба.
Черчесов возглавил «Ахмат» во второй раз в августе 2025 года. Ранее он работал с грозненской командой с 2011 по 2013 год, когда клуб ещё носил название «Терек».
Отставка произошла на фоне неудачных результатов команды в Российской премьер-лиге. В последнем матче под руководством Черчесова «Ахмат» уступил московскому «Динамо» со счётом 0:2. После 13 туров грозненцы набрали 11 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице. При этом клуб не назвал спортивные результаты официальной причиной расставания с тренером.
Имя нового главного тренера «Ахмат» объявит позднее.
Ранее Life.ru сообщал о возвращении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата» в августе 2025 года. Тогда специалист подписал трёхлетний контракт и выразил надежду, что его второй период работы в Грозном будет успешным. До назначения он тренировал сборные России и Казахстана, а также ряд российских и зарубежных клубов.