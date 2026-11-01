Хасанби Биджиев принял воронежский «Факел», который после 13 туров замыкает таблицу РПЛ с шестью очками. О назначении сообщила пресс-служба клуба. Срок соглашения не раскрывается.

Последним местом работы 60-летнего специалиста было махачкалинское «Динамо». Под его руководством команда впервые вышла в высший дивизион, а дебютный сезон в элите завершила на 11-й строчке.

Биджиев возглавлял дагестанский клуб с февраля 2024 года по декабрь 2025-го. Ранее он тренировал нальчикский «Спартак», волгоградский «Ротор» и курский «Авангард». С последним дошёл до финала Кубка России сезона-2017/18.

В Воронеже специалист сменил Алексея Ребко, который временно руководил футболистами после отставки Олега Василенко 11 октября. За этот период «Факел» одержал три победы и потерпел два поражения в различных турнирах.

При исполняющем обязанности главного тренера воронежцы также завершили антирекордную серию из 28 матчей без побед в чемпионатах России. Однако выбраться с последнего места к моменту нового назначения им не удалось.

После ухода Василенко «Факел» начал с победы в Кубке России: 13 октября воронежцы на выезде обыграли «Краснодар» со счётом 2:0. Это была первая встреча под руководством штаба Алексея Ребко. Как рассказывал Life.ru, до смены тренера команда потерпела семь поражений в чемпионате и три — в кубковом турнире.