«Факел» со счётом 2:1 обыграл «Крылья Советов», прерав рекордную серию без побед

Воронежский «Факел» обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 2:1 в гостевом матче 11-го тура Российской премьер-лиги.

В составе победителей голы забили Клейтон на 17-й минуте и Матвей Бардачёв на 67-й. У хозяев поля отличился Мартин Крамарич, поразивший ворота соперника на 25-й минуте.

Благодаря победе «Факел» прервал серию из 28 матчей без побед в чемпионате России.