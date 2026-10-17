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Опубликовано 17 октября, 16:52

«Факел» со счётом 2:1 обыграл «Крылья Советов», прерав рекордную серию без побед

Обложка © Telegram / ФК «Крылья Советов» Воронеж

Обложка © Telegram / ФК «Крылья Советов» Воронеж

Воронежский «Факел» обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 2:1 в гостевом матче 11-го тура Российской премьер-лиги.

В составе победителей голы забили Клейтон на 17-й минуте и Матвей Бардачёв на 67-й. У хозяев поля отличился Мартин Крамарич, поразивший ворота соперника на 25-й минуте.

Благодаря победе «Факел» прервал серию из 28 матчей без побед в чемпионате России.

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Ранее московский «Спартак» победил «Родину» со счётом 4:2 в матче четвёртого тура РПЛ. «Красно-белые» смогли отыграться и вышли вперёд на 25-й минуте благодаря голу Маркиньоса.

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Матвей Константинов
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