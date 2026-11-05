Джанашия — о скорой отставке Черчесова: «Не знаю, почему российских тренеров меняют»
Футболист Заза Джанашия: «Ахмату» не стоило увольнять Черчесова
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
«Ахмату» следовало дать Станиславу Черчесову больше времени на работу с командой, заявил бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия. По его мнению, руководство грозненского клуба поторопилось с отставкой наставника, который мог исправить ситуацию.
«Черчесов — хороший тренер. Не знаю, почему российских тренеров меняют, а иностранцы остаются», — отметил собеседник «Чемпионата».
Он подчеркнул, что создание сильной команды требует времени, а у Черчесова за плечами большой тренерский опыт и немало пройденных испытаний. На месте президента клуба футболист сохранил бы специалиста на посту.
Напомним, 2 ноября Станислав Черчесов покинул пост главного тренера «Ахмата» по обоюдному согласию сторон. Он вернулся в Грозный в августе 2025 года, а прежде возглавлял команду с 2011 по 2013 год.