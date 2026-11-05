«Ахмату» следовало дать Станиславу Черчесову больше времени на работу с командой, заявил бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия. По его мнению, руководство грозненского клуба поторопилось с отставкой наставника, который мог исправить ситуацию.

«Черчесов — хороший тренер. Не знаю, почему российских тренеров меняют, а иностранцы остаются», — отметил собеседник «Чемпионата».

Он подчеркнул, что создание сильной команды требует времени, а у Черчесова за плечами большой тренерский опыт и немало пройденных испытаний. На месте президента клуба футболист сохранил бы специалиста на посту.