Бывший наставник московского «Динамо» Ролан Гусев назначен главным тренером грозненского «Ахмата». Официальное представление 49-летнего специалиста состоялось 2 ноября на общекомандном собрании. Нового тренера футболистам представил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

Гусев сменил на этом посту Станислава Черчесова, который покинул команду после неудачной серии матчей. Последней встречей «Ахмата» под руководством прежнего наставника стало поражение от московского «Динамо» со счётом 0:2 в 13-м туре Российской премьер-лиги.

Ранее Гусев работал главным тренером «Динамо». Весной и осенью 2025 года он исполнял обязанности наставника бело-голубых, а в декабре был утверждён в должности. Московскую команду специалист возглавлял до завершения сезона-2025/2026.

Всего под его руководством динамовцы провели 24 матча, одержав 12 побед, пять раз сыграв вничью и потерпев семь поражений. Команда дошла до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступила «Краснодару» в серии пенальти. По итогам марта 2026 года Гусев был признан лучшим тренером Российской премьер-лиги.

Тренерскую карьеру специалист начал в 2019 году в академии ЦСКА. Впоследствии он работал с юношескими сборными России до 15 и 16 лет, возглавлял молодёжную команду армейцев, а летом 2023 года вошёл в штаб московского «Динамо».

В качестве футболиста Гусев выступал за московские «Динамо» и ЦСКА, а также сборную России. В составе армейцев он неоднократно становился чемпионом страны и выиграл Кубок УЕФА.

Новому наставнику предстоит исправлять турнирное положение «Ахмата». После 13 туров чемпионата России грозненцы набрали 11 очков и занимают 14-е место в таблице РПЛ.