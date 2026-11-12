Отставка с подвохом: Уволенный Галактионов пропустил тренировку и рискует получить штраф от «Локомотива»
«МП»: «Локомотив» оформил прогул Галактионову после сообщения об увольнении
Обложка © ТАСС / Дмитрий Яковлев
Московский «Локомотив» оформил главному тренеру Михаилу Галактионову прогул тренировки, несмотря на ранее объявленную отставку специалиста. При этом документы о прекращении трудовых отношений с ним до сих пор не подписаны. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».
По информации источника, 11 ноября футболисты вернулись из мини-отпуска и собрались на клубной базе, однако Галактионов на занятие не приехал. Тренировку вместо него провели сотрудники штаба. Поскольку юридически специалист продолжает числиться главным тренером команды, его отсутствие зафиксировали как прогул. В контракте также предусмотрен денежный штраф за пропуск тренировок, однако его размер не раскрывается.
Затянувшееся расставание сопровождается финансовым спором. Галактионов рассчитывает получить от клуба около 60 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта. Однако генеральный директор Борис Ротенберг придерживается противоположной позиции. По его мнению, поскольку инициатором ухода стал сам тренер, именно он должен выплатить железнодорожникам соответствующую неустойку.
Ранее Life.ru рассказывал, что ещё 3 ноября Галактионов уведомил руководство «Локомотива» о желании покинуть должность. Это произошло после разгромного поражения от «Спартака» со счётом 0:4. Тогда сообщалось о подготовке внепланового заседания совета директоров для обсуждения отставки. Спустя несколько дней железнодорожники уступили «Рубину» со счётом 0:1, после чего председатель правления РФСО «Локомотив», член совета директоров футбольного клуба Юрий Нагорных публично объявил о досрочном прекращении контракта. Сам специалист попрощался с футболистами в раздевалке. К ноябрьской паузе москвичи подошли с 11 очками после 14 матчей, оказавшись на предпоследнем, 15-м месте РПЛ. Команда не побеждает дома уже семь встреч подряд, установив клубный антирекорд.
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