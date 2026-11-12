Московский «Локомотив» оформил главному тренеру Михаилу Галактионову прогул тренировки, несмотря на ранее объявленную отставку специалиста. При этом документы о прекращении трудовых отношений с ним до сих пор не подписаны. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, 11 ноября футболисты вернулись из мини-отпуска и собрались на клубной базе, однако Галактионов на занятие не приехал. Тренировку вместо него провели сотрудники штаба. Поскольку юридически специалист продолжает числиться главным тренером команды, его отсутствие зафиксировали как прогул. В контракте также предусмотрен денежный штраф за пропуск тренировок, однако его размер не раскрывается.

Затянувшееся расставание сопровождается финансовым спором. Галактионов рассчитывает получить от клуба около 60 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта. Однако генеральный директор Борис Ротенберг придерживается противоположной позиции. По его мнению, поскольку инициатором ухода стал сам тренер, именно он должен выплатить железнодорожникам соответствующую неустойку.