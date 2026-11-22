Лионель Месси бросил мяч в лицо сопернику во время матча плей-офф MLS. Аргентинец получил жёлтую карточку, сообщает The Guardian.

Инцидент произошёл в компенсированное время первого тайма встречи «Интер Майами» и «Коламбус Крю». Месси собирался вбросить мяч из аута, однако перед ним оказался нападающий гостей Гонсало Тапия. Аргентинец направил мяч прямо в лицо футболисту, после чего тот упал на газон.

Главный арбитр Аллен Чапман показал обоим игрокам по жёлтой карточке. После матча тренер «Коламбуса» Лоран Куртуа раскритиковал решение судьи, заявив, что Месси заслуживал удаления.

Чапман, в свою очередь, объяснил, что сила контакта была незначительной, поэтому оснований квалифицировать действия аргентинца как грубое нарушение, заслуживающее красной карточки, он не увидел.

Сама встреча завершилась разгромным поражением «Интер Майами» со счётом 0:3. Два мяча забил Гонсало Тапия, ещё один гол записал на свой счёт Таха Хабрун.

Ранее Life.ru сообщал о поражении «Интер Майами» в первом матче плей-офф MLS. Уже на 36-й минуте команда Месси осталась в меньшинстве после удаления защитника Гонсало Лухана. Следующую встречу серии до двух побед команды проведут 27 ноября в Коламбусе.