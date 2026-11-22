«Интер Майами» с Лионелем Месси потерпел разгромное домашнее поражение от «Коламбус Крю» в первом матче плей-офф MLS. Действующий чемпион уступил со счётом 0:3.

Гости вышли вперёд уже на девятой минуте благодаря пенальти, который реализовал Гонсало Тапия. Положение хозяев осложнилось на 36-й минуте, когда защитник Гонсало Лухан получил красную карточку и оставил команду вдесятером.

После перерыва «Коламбус» воспользовался численным преимуществом и довёл дело до разгрома. На 52-й минуте отличился Таха Хабрун, а спустя шесть минут Тапия оформил дубль, установив окончательный счёт.

Месси вышел в стартовом составе и провёл встречу в статусе капитана «Интер Майами», однако отличиться не сумел. Команда нанесла девять ударов по воротам соперника, пять из которых отразил голкипер Патрик Шульте.

Серия первого раунда плей-офф продолжается до двух побед. Следующий матч состоится 27 ноября на поле «Коламбуса». Ещё одно поражение завершит для «Интер Майами» борьбу за титул, который клуб завоевал в прошлом сезоне.

Ранее Life.ru сообщал о поражении сборной Аргентины в первом матче после завершения международной карьеры Лионеля Месси. В товарищеской встрече на стадионе «Ла Бомбонера» в Буэнос-Айресе аргентинцы уступили Уругваю со счётом 1:2. Для команды это стало первым домашним поражением с ноября 2023 года.