Сборная Аргентины по футболу проиграла Уругваю со счётом 1:2 в первом матче после завершения международной карьеры Лионеля Месси. Товарищеская встреча прошла на стадионе «Ла Бомбонера» в Буэнос-Айресе в ночь на 14 ноября по московскому времени. Для аргентинцев это поражение стало первым домашним с ноября 2023 года.

Первый тайм завершился без забитых мячей, однако сразу после перерыва гости дважды огорчили хозяев. На 48-й минуте защитник аргентинцев Леонардо Балерди отправил мяч в собственные ворота, а спустя пять минут Максимилиано Араухо удвоил преимущество уругвайцев после углового.

На 73-й минуте Хулиан Альварес сократил отставание, воспользовавшись передачей Джанлуки Престианни. Однако сравнять счёт подопечные Лионеля Скалони так и не смогли. Уругвай одержал победу под руководством Диего Форлана.

Особое внимание к встрече было приковано из-за отсутствия Месси. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» завершил карьеру в национальной команде в октябре 2026 года. Тренерский штаб пока не определился, кто унаследует его легендарный десятый номер, поэтому футболка с цифрой 10 осталась свободной.

Примечательно, что предыдущее домашнее поражение аргентинцы также потерпели от Уругвая. В ноябре 2023 года соперники встречались в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года, и тогда гости победили со счётом 2:0.

Следующий товарищеский матч Аргентина проведёт против Коста-Рики, а Уругвай встретится с Доминиканской Республикой. Обе игры состоятся в ночь на 18 ноября по московскому времени.

Ранее Life.ru рассказывал о прощальном матче Месси за национальную сборную. 6 октября аргентинцы разгромили Бенин со счётом 3:0, а 39-летний форвард отметился голом с пенальти и двумя результативными передачами. После финального свистка на стадионе «Монументаль» состоялась торжественная церемония с фейерверками и световым шоу. Месси не смог сдержать слёз, прощаясь с болельщиками после 21 года выступлений за сборную.

Кроме того, Life.ru сообщал о продлении контракта Лионеля Скалони со сборной Аргентины до 2030 года. Федерация объявила о новом соглашении 12 ноября. Специалист руководит национальной командой с 2018 года, привёл её к победе на чемпионате мира 2022 года, двум Кубкам Америки и серебряным медалям мундиаля 2026-го.