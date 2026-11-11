Сын олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука Филипп вошёл в состав юношеской сборной России по футболу. 17-летний воспитанник академии «Интер Майами» получил приглашение на товарищеские встречи с Египтом. Об этом сообщил Российский футбольный союз.

Команда Владимира Волчека проведёт в Каире два матча — 11 и 13 ноября. Всего на ноябрьский сбор вызвали 22 игрока. Среди них оказался и Ковальчук-младший, который занимается в системе американского клуба, за основную команду которого выступает легендарный Лионель Месси.

Футбольный путь Филиппа начался в академии «Лос-Анджелес Гэлакси». Позднее молодой спортсмен успел попробовать свои силы в бразильском «Сан-Паулу», московском «Динамо» и берлинской «Герте». В сентябре 2026 года он вернулся в структуру «Интер Майами», где уже тренировался несколько лет назад.

Ковальчук не впервые защищает цвета национальной команды. За юношеские сборные России футболист провёл десять встреч и четырежды поразил ворота соперников. Теперь у него появится шанс пополнить результативную статистику в противостоянии с египтянами.

Его отец Илья Ковальчук завоевал олимпийское золото в 2018 году и дважды становился чемпионом мира по хоккею. Сам Филипп предпочёл другой вид спорта и продолжает развиваться в зарубежных футбольных академиях.

Ранее Life.ru сообщал о дубле Лионеля Месси в матче «Интер Майами» против «Атланты». Аргентинец помог своему клубу победить со счётом 3:1 и установил рекорд MLS, став первым футболистом лиги, которому удалось сделать не менее 15 голевых передач в трёх сезонах подряд.