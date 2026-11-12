Лионель Скалони продолжит руководить сборной Аргентины по футболу до 2030 года. Национальная федерация объявила о продлении соглашения с 48-летним специалистом, который привёл команду к победе на чемпионате мира 2022 года и вывел её в финал мундиаля 2026-го.

О сохранении тренера на посту сообщил президент Аргентинской ассоциации футбола (AFA) Клаудио Тапиа. Предыдущий контракт Скалони истекал в конце 2026 года, однако стороны договорились продолжить сотрудничество.

«Это очень особенный день для всей футбольной семьи Аргентины, мы объявляем о продолжении работы Лионеля Скалони во главе тренерского штаба сборной Аргентины», — сказал Тапиа.

Вопрос о будущем специалиста оставался открытым после чемпионата мира 2026 года, на котором аргентинцы завоевали серебряные медали. По окончании турнира Скалони взял время на размышление, а осенью руководство федерации приступило к переговорам о новом контракте.

Скалони возглавляет аргентинскую сборную с 2018 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира в Катаре, дважды завоевала Кубок Америки — в 2021 и 2024 годах, а также стала победителем Финалиссимы в 2022-м.

Новое соглашение позволит тренеру продолжить подготовку команды к следующему мировому первенству. Чемпионат мира 2030 года пройдёт преимущественно в Испании, Португалии и Марокко, а отдельные матчи примут южноамериканские страны, включая Аргентину.