Восемь лет у руля сборной — и это не конец: Скалони подписал новый контракт с Аргентиной
Скалони продлил контракт со сборной Аргентины до 2030 года
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Лионель Скалони продолжит руководить сборной Аргентины по футболу до 2030 года. Национальная федерация объявила о продлении соглашения с 48-летним специалистом, который привёл команду к победе на чемпионате мира 2022 года и вывел её в финал мундиаля 2026-го.
О сохранении тренера на посту сообщил президент Аргентинской ассоциации футбола (AFA) Клаудио Тапиа. Предыдущий контракт Скалони истекал в конце 2026 года, однако стороны договорились продолжить сотрудничество.
«Это очень особенный день для всей футбольной семьи Аргентины, мы объявляем о продолжении работы Лионеля Скалони во главе тренерского штаба сборной Аргентины», — сказал Тапиа.
Вопрос о будущем специалиста оставался открытым после чемпионата мира 2026 года, на котором аргентинцы завоевали серебряные медали. По окончании турнира Скалони взял время на размышление, а осенью руководство федерации приступило к переговорам о новом контракте.
Скалони возглавляет аргентинскую сборную с 2018 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира в Катаре, дважды завоевала Кубок Америки — в 2021 и 2024 годах, а также стала победителем Финалиссимы в 2022-м.
Новое соглашение позволит тренеру продолжить подготовку команды к следующему мировому первенству. Чемпионат мира 2030 года пройдёт преимущественно в Испании, Португалии и Марокко, а отдельные матчи примут южноамериканские страны, включая Аргентину.
Ранее Life.ru рассказывал, что Скалони выбрал нового капитана сборной Аргентины после ухода Лионеля Месси. Капитанскую повязку получил защитник мадридского «Атлетико» Кристиан Ромеро. Он сменил Месси, который завершил выступления за национальную команду после чемпионата мира 2026 года.