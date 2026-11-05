Криштиану Роналду мог завершить выступления за сборную Португалии не только из-за конфликта с главным тренером Жорже Жезушем, но и из-за болезненного восприятия утраты привычной роли лидера. Такое мнение высказала психолог Марианна Абравитова, комментируя скандальный уход легендарного футболиста из национальной команды.

Этот скандал Роналду и тренера — не просто ссора из-за замены. Это столкновение двух, на мой взгляд, несовместимых картин мира. Обида Роналду мне совершенно понятна, но её корень глубже, чем эти непройденные 30 минут разминки. Решение завершить карьеру в сборной, о котором он сначала объявил, затем опроверг, но в итоге подтвердил — это финальная попытка сохранить контроль и достоинство там, где он впервые столкнулся с невозможностью диктовать условия. Марианна Абравитова Психолог

Психолог сказала, что суть обиды Роналду в том, что ему не дали обещанного, ведь конфликт начался не с Норвегией, а с нарушенной договорённости. По версии Роналду, план на сбор был заранее согласован: он должен был пропустить выездные матчи для восстановления, но перед Норвегией тренер попросил его выйти хотя бы на полчаса.

Криштиану согласился, причём в ущерб своему же плану подготовки. Он разминался, смотрел на минуты и был уверен, что должен выйти на поле, но его так туда и не выпустили.

Для человека, который 23 года строил карьеру и отдал жизнь на безупречное выполнение обещаний самому себе, спорту, болельщикам и команде, это было воспринято не как тактическое решение тренера, а как личное неуважение. Вторым ударом стало невыполненное обещание тренера публично объяснить ситуацию, хотя текст извинений, по словам Роналду, уже был согласован. Марианна Абравитова Психолог

Психолог сказала, что это говорит о величии, которое не умеет уходить в тень: людям, живущим по совершенно другим правилам игры, крайне сложно осознать необходимость быть на вторых ролях. По её словам, поведение Роналду — это обратная сторона тех качеств, которые сделали его великим.

Она отметила, что люди, добивающиеся суперуспеха, как правило, перфекционисты с нарциссической организацией личности: одержимость совершенством и рекордами была двигателем его карьеры, но та же структура характера означает, что он привык быть центром вселенной команды и глубоко убеждён, что успех во многом принадлежит только ему.

Когда возраст требует смены роли с безусловного лидера на живую легенду или даже «джокера», это воспринимается не как эволюция, а как понижение статуса, с которым нарциссы справляются крайне тяжело, и болезненное тщеславие не позволяет Роналду трансформироваться и принять возрастную уязвимость.

Вместо этого мы видим демонстративный уход как способ вернуть себе субъектность: «Вы не пустили меня на поле? Тогда я забираю свою легенду из этой раздевалки и ухожу». У таких людей всегда присутствует страх забвения. Погоня за тысячным голом и нежелание уходить — это попытка не дать миру забыть о себе. Уход из сборной на скандальной ноте — тоже способ остаться в центре новостей, возможно, даже бессознательный, пусть это и разрушительно для его наследия. Это капитуляция перед реальностью. Самовольный отъезд и последующая дисквалификация подтверждают его страх: он больше не незаменим. Марианна Абравитова Психолог

Психолог отметила, что сборная Португалии потеряла два миллиона подписчиков, но институционально выжила и не рухнула. По её словам, завершение карьеры Роналду получилось в таком «кривом» виде потому, что он уходит не из-за того, что разлюбил футбол, а потому что не может перестать быть главным героем — либо так, либо никак.

Она напомнила, как трогательно прощался Месси, согласившийся на роль уходящего, но принимаемого лидера, и на этом фоне, по её мнению, уход Роналду выглядит как психологическое неумение отпустить.

Он мог бы стать мудрым наставником для молодых футболистов, но его личность устроена так, что вторые роли для него невыносимы. В этом и заключается трагизм успешных нарциссов: человек, который всю жизнь был выше команды, в финале оказался против неё. Его выбор — уйти, чтобы не видеть, как эта команда справится без него. Марианна Абравитова Психолог

Ранее Life.ru сообщал об официальном завершении карьеры Криштиану Роналду в сборной Португалии. О своём решении 41-летний футболист объявил 5 ноября. За 23 года выступлений в национальной команде он провёл 234 матча и забил 146 голов, установив мировые рекорды.