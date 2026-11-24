Спортивный арбитражный суд (CAS) вернул сборной Сенегала титул победителя Кубка африканских наций 2025 года. Апелляция сенегальской федерации футбола удовлетворена, а решение о присуждении чемпионства Марокко отменено. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Спор о судьбе трофея продолжался несколько месяцев. Финал турнира состоялся 18 января 2026 года в Рабате и завершился победой Сенегала со счётом 1:0.

В концовке основного времени сенегальские футболисты покинули поле в знак протеста против назначения пенальти в их ворота. После продолжительной паузы команда вернулась к игре. Марокканцы не реализовали одиннадцатиметровый, а в дополнительное время Пап Гейе забил победный гол.

Однако 17 марта апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) пересмотрел итоги встречи. Сенегалу засчитали техническое поражение со счётом 0:3, а обладателем кубка объявили Марокко.

Сенегальская федерация футбола оспорила это решение в спортивном арбитраже. Теперь первоначальный результат финала восстановлен.

Напомним, решение о лишении Сенегала чемпионского титула было принято почти через два месяца после завершения турнира. Основанием для пересмотра итогов финала стало нарушение регламента соревнований. Сенегальская сторона не согласилась с таким вердиктом и добилась его отмены.

Накануне испанская Marca сообщила, что CAS отдаст победу Марокко. Однако инсайд не сбылся.