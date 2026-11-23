Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение в пользу сборной Марокко по делу о победителе Кубка африканских наций 2025 года. Об этом сообщает испанское издание Marca со ссылкой на свои источники. Официальный вердикт ожидается во вторник, 24 ноября.

Разбирательство связано со скандальным финалом между сборными Марокко и Сенегала, который состоялся 18 января 2026 года. На поле сенегальцы одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу Папа Гейе в дополнительное время. Однако встреча сопровождалась конфликтом: в концовке основного времени футболисты Сенегала покинули поле в знак протеста против назначенного в их ворота пенальти.

В марте апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) пересмотрел результат матча. Сенегалу было засчитано техническое поражение со счётом 0:3, а чемпионом турнира объявили Марокко.

Сенегальская федерация футбола не согласилась с решением и обратилась в CAS, потребовав восстановить первоначальный результат финала. По информации Marca, арбитражный суд намерен оставить решение CAF в силе, сохранив чемпионский титул за марокканской сборной.

При этом официально исход разбирательства пока не объявлен. CAS подтвердил, что опубликует решение по апелляции Сенегала во второй половине дня 24 ноября.

Напомним, Сенегал обратился в Спортивный арбитражный суд, пытаясь вернуть отобранный титул чемпиона Африки. Слушания по делу проходили за закрытыми дверями. Тогда в CAS предупреждали, что решение не будет вынесено в день заседания, и теперь многомесячная борьба за трофей приблизилась к развязке.