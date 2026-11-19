Отказ допускать российских спортсменов к международным соревнованиям вопреки решениям Спортивного арбитражного суда (CAS) является грубым нарушением норм спортивного права и угрожает самому олимпийскому движению. Об этом президент России Владимир Путин заявил журналистам по итогам саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

«Что касается неисполнения решений международного спортивного суда — это просто пренебрежение нормами права, в данном случае — нормами международного спортивного права», — подчеркнул российский лидер.

По мнению главы государства, игнорирование судебных вердиктов подрывает основополагающие принципы международного спорта.

«Это грубое нарушение олимпийской хартии и шаги в направлении уничтожения олимпизма в целом», — добавил Путин.

Ранее Life.ru рассказывал о решении CAS от 30 октября, обязавшем Международную федерацию хоккея (IIHF) вернуть российские сборные на турниры сезона-2026/27. Арбитраж удовлетворил основные требования Федерации хоккея России и отменил пять решений международной организации, на основании которых отечественные команды не допускались к соревнованиям.

Однако 15 ноября IIHF объявила, что российская молодёжная сборная всё равно пропустит чемпионат мира 2027 года. Причиной стал отказ канадских властей впускать игроков и представителей команды в страну, даже если у них уже имеются действующие визы. Федерация рассмотрела альтернативные варианты проведения турнира, но решила не переносить соревнования из Эдмонтона и Ред-Дира.