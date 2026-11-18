Правительство Швеции намерено не допустить российских спортсменов к участию в чемпионате мира по лыжным видам спорта в Фалуне. Такую позицию на пресс-конференции обозначила глава МИД Мария Мальмер Стенергард, пишет телеканал SVT.

По мнению министра, приезд атлетов из РФ и их выступления на территории королевства могут представлять угрозу международным отношениям страны. Она также допустила отказ во въезде даже при наличии действующей шенгенской визы, выданной другим государством Евросоюза. Соревнования запланированы на конец февраля 2027 года.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон допустил введение ограничений для российских спортсменов по примеру Финляндии и Норвегии. Глава правительства объяснил инициативу нежеланием допускать нормализацию отношений с Москвой через международный спорт. Министр миграции Юхан Форселль уточнял, что для отказа в пересечении границы могут потребоваться индивидуальные основания, связанные с национальной безопасностью.