Скандинавия закрывает границы: Швеция задумалась о запрете на въезд спортсменов из России
Швеция вслед за Финляндией и Норвегией может не пустить спортсменов из РФ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Швеция может вслед за Финляндией и Норвегией ограничить въезд российским спортсменам, даже если у них есть действующие шенгенские визы. Правительство страны уже изучает способы не допустить атлетов из РФ к соревнованиям на своей территории. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в беседе с журналистами агентства TT.
По словам главы правительства, Стокгольм обеспокоен попытками нормализации отношений с Россией в международном спорте. Кристерссон отметил, что власти обычно предоставляют спортивным организациям возможность самостоятельно принимать решения, однако нынешнюю ситуацию считают исключительной.
«Шведская позиция очень близка к норвежской и финской», — подчеркнул премьер.
Главная сложность заключается в том, что некоторые российские спортсмены уже находятся на территории Евросоюза и имеют визы, выданные другими государствами. Министр миграции Швеции Юхан Форсселль пояснил, что наличие такого разрешения не гарантирует въезд в страну, однако для отказа могут потребоваться индивидуальные основания, связанные с национальной безопасностью.
Сейчас шведское правительство изучает юридические механизмы, которые позволят ограничить участие россиян в соревнованиях, не нарушая национального законодательства. Представить соответствующие предложения власти рассчитывают до чемпионата мира по лыжным видам спорта в Фалуне, запланированного на конец февраля 2027 года.
Ранее Life.ru сообщал, что Финляндия с 16 ноября ужесточает правила въезда российских граждан, распространяя ограничения в том числе на профессиональных спортсменов. Соответствующее решение правительство приняло 12 ноября. В тот же день Норвегия объявила о подготовке аналогичных мер. Норвежские власти намерены высылать российских и белорусских атлетов, прибывающих для участия в международных соревнованиях. Ограничения также затронут сопровождающий персонал и вступят в силу в ближайшее время.
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