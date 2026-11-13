Швеция может вслед за Финляндией и Норвегией ограничить въезд российским спортсменам, даже если у них есть действующие шенгенские визы. Правительство страны уже изучает способы не допустить атлетов из РФ к соревнованиям на своей территории. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в беседе с журналистами агентства TT.

По словам главы правительства, Стокгольм обеспокоен попытками нормализации отношений с Россией в международном спорте. Кристерссон отметил, что власти обычно предоставляют спортивным организациям возможность самостоятельно принимать решения, однако нынешнюю ситуацию считают исключительной.

«Шведская позиция очень близка к норвежской и финской», — подчеркнул премьер.

Главная сложность заключается в том, что некоторые российские спортсмены уже находятся на территории Евросоюза и имеют визы, выданные другими государствами. Министр миграции Швеции Юхан Форсселль пояснил, что наличие такого разрешения не гарантирует въезд в страну, однако для отказа могут потребоваться индивидуальные основания, связанные с национальной безопасностью.

Сейчас шведское правительство изучает юридические механизмы, которые позволят ограничить участие россиян в соревнованиях, не нарушая национального законодательства. Представить соответствующие предложения власти рассчитывают до чемпионата мира по лыжным видам спорта в Фалуне, запланированного на конец февраля 2027 года.