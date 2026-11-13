Норвегия намерена высылать российских и белорусских профессиональных спортсменов, если они приедут в страну для участия в соревнованиях. Новые ограничения затронут также сопровождающий атлетов персонал. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства королевства.

Соответствующее поручение Министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии планирует направить Управлению по делам иммиграции и Управлению полиции.

«Министерство юстиции и общественной безопасности поручит Управлению по делам иммиграции и Управлению полиции высылать российских и белорусских профессиональных спортсменов и сопровождающий их персонал, если они прибывают в Норвегию для участия в спортивных соревнованиях. Изменения вступят в силу в ближайшее время», — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал подключить Министерство иностранных дел к решению проблемы с получением американских виз российскими олимпийцами и паралимпийцами. Вопрос поднял глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.